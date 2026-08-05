Unsere Klean!Star iQ überzeugt anspruchsvollste Kunden mit innovativen, einzigartigen Funktionen. K!Brush iQ reinigt während der Bürstenwäsche Segment für Segment selbst schwierige Fahrzeugkonturen optimal. Für eine Heckreinigung mit dem richtigen Dreh sorgt K!Back iQ. Dazu drehen sich die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90° und neigen sich anschließend um 15°. K!Planet iQ sorgt für eine Felgenreinigung auf den Punkt genau. Einer exakten Höhenanpassung an das Rad folgt dabei eine gründliche Reinigung nach dem Prinzip einer elektrischen Zahnbürste. K!Dry iQ garantiert eine perfekte Rundumtrocknung ohne lästiges Nachtropfen und ist zudem universell einsetzbar. Maßgeschneiderte Hochdruckoptionen, ein durchdachtes Beleuchtungskonzept, effiziente Reinigungs- und Pflegeprogramme sowie die Reinigungsmittel-Linie Klear!Line runden das Wascherlebnis ab.