Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ
Avec notre portique de lavage Klean!Star iQ, le lavage du véhicule devient une véritable expérience : des fonctions et des options de design uniques séduisent même les clients exigeants.
Notre Klean!Star iQ convainc les clients les plus exigeants par des fonctions innovantes et uniques. K!Brush iQ nettoie de manière optimale même les contours difficiles des véhicules, segment par segment, pendant le lavage à la brosse. K!Back iQ assure un nettoyage du train arrière avec la bonne rotation. À cet effet, les brosses latérales effectuent une rotation de 90° derrière le véhicule puis s'inclinent de 15°. K!Planet iQ permet un nettoyage précis des jantes. Après une adaptation exacte à la hauteur de la roue, un nettoyage en profondeur est effectué selon le principe d'une brosse à dents électrique. K!Dry iQ garantit un séchage complet parfait, sans gouttes indésirables et s'utilise en outre de façon universelle. Des options haute pression sur mesure, un concept d'éclairage élaboré, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que la gamme de détergents Klear!Line complètent l'expérience de lavage.
Caractéristiques et avantages
K!Brush iQ – lavage à la brosse segment par segmentAdaptation exacte des brosses au contour du véhicule. Excellents résultats de nettoyage même avec des contours de véhicule difficiles. Satisfaction client élevée, pouvant contribuer à une augmentation du chiffre d'affaires.
K!Back iQ – nettoyage du train arrière avec la bonne rotationLes brosses latérales effectuent une rotation de 90° à l'arrière et s'inclinent de 15° pour une adaptation précise au contour. Résultats de nettoyage parfaits même à l'arrière du véhicule.
K!Planet iQ – nettoyage précis des jantesRéglage précis de la hauteur et nettoyage en profondeur grâce au mécanisme à ciseaux. Des résultats de nettoyage parfaits augmentent la satisfaction client.
K!Dry iQ – séchage complet parfait
- Sécheur 135 degrés, performant et réglable en continu, qui s'ajuste aux contours, sans gouttes indésirables.
- Pour une utilisation universelle.
K!Design iQ – design caractéristique, technologie avancée
- L'affichage de phase de lavage intégré indique l'étape de lavage actuelle.
- Éclairage du cadre de porte disponible en option pour un effet extérieur spectaculaire.
- Disponible au choix aux couleurs de Kärcher ou avec un autre coloris selon vos préférences individuelles.
Fonction d'économie d'eau intégrée
- Préserve des ressources précieuses.
- Réduit les coûts d'exploitation.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur de lavage (mm)
|2100 - 2900
|Largeur de passage (mm)
|2450 / 2600
|Raccordement en eau volume (l/min)
|80
|Raccordement en eau pression (bar)
|4
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Concept d'éclairage LED
- Lave-roues avec réglage de la hauteur
Domaines d'utilisation
- Portique de lavage Premium Klean!Star iQ pour le lavage automatique de véhicules