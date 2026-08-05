Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ

Avec notre portique de lavage Klean!Star iQ, le lavage du véhicule devient une véritable expérience : des fonctions et des options de design uniques séduisent même les clients exigeants.

Notre Klean!Star iQ convainc les clients les plus exigeants par des fonctions innovantes et uniques. K!Brush iQ nettoie de manière optimale même les contours difficiles des véhicules, segment par segment, pendant le lavage à la brosse. K!Back iQ assure un nettoyage du train arrière avec la bonne rotation. À cet effet, les brosses latérales effectuent une rotation de 90° derrière le véhicule puis s'inclinent de 15°. K!Planet iQ permet un nettoyage précis des jantes. Après une adaptation exacte à la hauteur de la roue, un nettoyage en profondeur est effectué selon le principe d'une brosse à dents électrique. K!Dry iQ garantit un séchage complet parfait, sans gouttes indésirables et s'utilise en outre de façon universelle. Des options haute pression sur mesure, un concept d'éclairage élaboré, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que la gamme de détergents Klear!Line complètent l'expérience de lavage.

Caractéristiques et avantages
Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ: K!Brush iQ – lavage à la brosse segment par segment
K!Brush iQ – lavage à la brosse segment par segment
Adaptation exacte des brosses au contour du véhicule. Excellents résultats de nettoyage même avec des contours de véhicule difficiles. Satisfaction client élevée, pouvant contribuer à une augmentation du chiffre d'affaires.
Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ: K!Back iQ – nettoyage du train arrière avec la bonne rotation
K!Back iQ – nettoyage du train arrière avec la bonne rotation
Les brosses latérales effectuent une rotation de 90° à l'arrière et s'inclinent de 15° pour une adaptation précise au contour. Résultats de nettoyage parfaits même à l'arrière du véhicule.
Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ: K!Planet iQ – nettoyage précis des jantes
K!Planet iQ – nettoyage précis des jantes
Réglage précis de la hauteur et nettoyage en profondeur grâce au mécanisme à ciseaux. Des résultats de nettoyage parfaits augmentent la satisfaction client.
K!Dry iQ – séchage complet parfait
  • Sécheur 135 degrés, performant et réglable en continu, qui s'ajuste aux contours, sans gouttes indésirables.
  • Pour une utilisation universelle.
K!Design iQ – design caractéristique, technologie avancée
  • L'affichage de phase de lavage intégré indique l'étape de lavage actuelle.
  • Éclairage du cadre de porte disponible en option pour un effet extérieur spectaculaire.
  • Disponible au choix aux couleurs de Kärcher ou avec un autre coloris selon vos préférences individuelles.
Fonction d'économie d'eau intégrée
  • Préserve des ressources précieuses.
  • Réduit les coûts d'exploitation.
Spécifications

Données techniques

Hauteur de lavage (mm) 2100 - 2900
Largeur de passage (mm) 2450 / 2600
Raccordement en eau volume (l/min) 80
Raccordement en eau pression (bar) 4
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Nombre de phases (Ph) 3
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au 2031-01-01

Équipement

  • Concept d'éclairage LED
  • Lave-roues avec réglage de la hauteur
Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ
Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ
Portique de lavage CW 5 Klean!Star iQ
Domaines d'utilisation
  • Portique de lavage Premium Klean!Star iQ pour le lavage automatique de véhicules
Accessoires
Détergents