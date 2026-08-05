SB-Hochdruckreiniger SB OB
Das SB-Einplatzgerät SB OB von Kärcher ermöglicht die komplette Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum. Dank der geringen Größe ist die Einplatzlösung ideal zur Nutzung von Restflächen geeignet.
Individuell nach Kundenwünschen und -bedürfnissen konfigurierbar, begeistert das kompakte SB-Einplatzgerät SB OB von Kärcher bei der Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum. Die flexible Einplatzlösung bietet bis zu 7 unterschiedliche Waschprogramme zur kompletten Fahrzeugwäsche. Einfache Visualisierungen unterstützen Sie bei Einstellungen an der Steuerung über den integrierten, komfortablen Touchscreen. Das Einplatzgerät findet sehr gut auf ungenutzten Restflächen Platz und generiert so attraktive Mehrumsätze bei sehr geringem Investment.
Merkmale und Vorteile
Mit bis zu 4 Dosierpumpen erhältlichErmöglicht bis zu 7 Waschprogramme. Komplette Fahrzeugwäsche mit verschiedenen Waschmodi. Generiert attraktive Mehrumsätze.
Drittes WaschwerkzeugPowerschaum und Powerfelgenschaum als Zusatzwaschprogramme möglich. Intensive Vorreinigung gewährleistet ein sehr gutes Reinigungsergebnis. Sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit.
Wasserenthärtung mit OsmoseSeparater Schrank nicht nötig. Sehr geringer Platzbedarf.
Einstellungen schnell und problemlos via Touchscreen anpassbar
- Intuitive Bedienung mit anschaulichen Visualisierungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsdruck (bar)
|100 - 120
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge pro Pumpe (l/h)
|500
|Software Updates verfügbar bis
|2031-01-01
Ausstattung
- SB-Waschplätze: 1
- Waschprogramme: 7 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- SB-Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum