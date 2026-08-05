Individuell nach Kundenwünschen und -bedürfnissen konfigurierbar, begeistert das kompakte SB-Einplatzgerät SB OB von Kärcher bei der Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum. Die flexible Einplatzlösung bietet bis zu 7 unterschiedliche Waschprogramme zur kompletten Fahrzeugwäsche. Einfache Visualisierungen unterstützen Sie bei Einstellungen an der Steuerung über den integrierten, komfortablen Touchscreen. Das Einplatzgerät findet sehr gut auf ungenutzten Restflächen Platz und generiert so attraktive Mehrumsätze bei sehr geringem Investment.