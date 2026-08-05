SB-Hochdruckreiniger SB OB

Das SB-Einplatzgerät SB OB von Kärcher ermöglicht die komplette Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum. Dank der geringen Größe ist die Einplatzlösung ideal zur Nutzung von Restflächen geeignet.

Individuell nach Kundenwünschen und -bedürfnissen konfigurierbar, begeistert das kompakte SB-Einplatzgerät SB OB von Kärcher bei der Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum. Die flexible Einplatzlösung bietet bis zu 7 unterschiedliche Waschprogramme zur kompletten Fahrzeugwäsche. Einfache Visualisierungen unterstützen Sie bei Einstellungen an der Steuerung über den integrierten, komfortablen Touchscreen. Das Einplatzgerät findet sehr gut auf ungenutzten Restflächen Platz und generiert so attraktive Mehrumsätze bei sehr geringem Investment.

Merkmale und Vorteile
SB-Hochdruckreiniger SB OB: Mit bis zu 4 Dosierpumpen erhältlich
Mit bis zu 4 Dosierpumpen erhältlich
Ermöglicht bis zu 7 Waschprogramme. Komplette Fahrzeugwäsche mit verschiedenen Waschmodi. Generiert attraktive Mehrumsätze.
SB-Hochdruckreiniger SB OB: Drittes Waschwerkzeug
Drittes Waschwerkzeug
Powerschaum und Powerfelgenschaum als Zusatzwaschprogramme möglich.  Intensive Vorreinigung gewährleistet ein sehr gutes Reinigungsergebnis. Sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit.
SB-Hochdruckreiniger SB OB: Wasserenthärtung mit Osmose
Wasserenthärtung mit Osmose
Separater Schrank nicht nötig. Sehr geringer Platzbedarf.
Einstellungen schnell und problemlos via Touchscreen anpassbar
  • Intuitive Bedienung mit anschaulichen Visualisierungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar) 100 - 120
Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge pro Pumpe (l/h) 500
Software Updates verfügbar bis 2031-01-01

Ausstattung

  • SB-Waschplätze: 1
  • Waschprogramme: 7 Stück

Videos

Anwendungsgebiete
  • SB-Fahrzeugwäsche auf kleinstem Raum