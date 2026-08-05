Configurable individuellement selon les envies et les besoins des clients, l'appareil monoposte en libre-service SB OB compact de Kärcher séduit par son encombrement minimal lors du lavage de véhicules. La solution flexible à une piste offre jusqu'à 7 programmes de lavage différents pour un lavage de véhicules complet. L'écran tactile intégré et convivial vous aide à régler les paramètres sur la commande grâce à des visualisations simples. L'appareil à une piste s'adapte très bien aux surfaces résiduelles inutilisées et génère ainsi un chiffre d'affaires supplémentaire attrayant pour un investissement très faible.