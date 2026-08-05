Nettoyeur haute pression en libre-service SB OB
L'appareil monoposte en libre-service SB OB de Kärcher permet un lavage complet du véhicule avec un encombrement minimal. Grâce à sa faible taille, cette solution monoposte est idéale pour exploiter les surfaces restantes.
Configurable individuellement selon les envies et les besoins des clients, l'appareil monoposte en libre-service SB OB compact de Kärcher séduit par son encombrement minimal lors du lavage de véhicules. La solution flexible à une piste offre jusqu'à 7 programmes de lavage différents pour un lavage de véhicules complet. L'écran tactile intégré et convivial vous aide à régler les paramètres sur la commande grâce à des visualisations simples. L'appareil à une piste s'adapte très bien aux surfaces résiduelles inutilisées et génère ainsi un chiffre d'affaires supplémentaire attrayant pour un investissement très faible.
Caractéristiques et avantages
Disponible avec jusqu'à 4 pompes de dosagePermet jusqu'à 7 programmes de lavage. Lavage de véhicules complet avec différents modes de lavage. Génère des revenus supplémentaires intéressants.
Troisième outil de lavageMousse hautes performances et mousse hautes performances pour jantes disponibles comme programmes de lavage supplémentaires. Un prénettoyage intensif garantit un excellent résultat de nettoyage. Assure une satisfaction élevée des clients.
Adoucisseurs d'eau à osmosePas d'armoire séparée requise. Très faible encombrement.
Réglages rapides et faciles à ajuster via l'écran tactile
- Utilisation intuitive à l'aide de visualisations parlantes.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar)
|100 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit par pompe (l/h)
|500
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Pistes de lavage en libre-service: 1
- Programmes de lavage: 7 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Lavage de véhicules en libre-service dans un espace réduit