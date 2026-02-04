HDS-Trailer HDS 9/50 De Tr1
Autarke Heißwasser-Hochdruckreinigung mit 500 bar Druck! Der trailerbasierte HDS 9/50 mit leistungsstarkem Dieselmotor überzeugt auf Baustellen, in der Industrie oder im Kommunalbereich.
Der HDS 9/50 erzeugt 500 Bar Druck, zählt zur Geräteklasse der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger und bietet ein Höchstmaß an Mobilität. Dank starkem Dieselmotor ist das Gerät vollkommen unabhängig von Stromquellen an allen erdenklichen Orten.
Merkmale und Vorteile
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.
Einfache BedienungDie Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich. Sichere Verstauung dank großzügiger Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
Unabhängiger EinsatzGroßer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne Stromquelle.
Hohe Flexibilität
- Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.
- Erhältlich als Skid- oder Cab-Varianten für den mobilen Einsatz als Anhänger oder als stationäre Lösung.
Servicefreundlichkeit
- Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik.
- Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall.
- Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
Zuverlässigkeit
- Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall.
- Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motorleistung (kW/PS)
|19 / 26
|Fördermenge (l/h)
|500 - 900
|Druck (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|7.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Industrie
- Hochdruckschlauch: 30 m
- Strahlrohr: 700 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Druckverstellung über Drehzahlregulierung
Anwendungsgebiete
- Kommune (Reinigung öffentlicher Plätze, Verkehrswege, Graffiti- und Kaugummientfernung)
- Baugewerbe (Reinigung von Baumaschinen, Gerüsten, Verschalungen, Equipment)
- Industriereinigung (Entfernung von Lacken, Beschichtungen, Reinigung von Maschinen, Teilen und Equipment)
Konfigurierbare Komponenten
Die Niederdruck-Schlauchtrommel hat eine Schlauchkapazität von bis zu 30 Metern, inklusive 30 Meter Niederdruckschlauch. Weitere Vorteile: komfortable Kurbel, hohe Flexibilität bei der Befüllung des Trailers und die Möglichkeit, den Schlauch einfach und bequem vor Frost zu schützen.
Maximale Flexibilität dank des stark erweiterten Aktionsradius bei der Hochdruckreinigung: Die komfortabel bedienbare Hochdruck-Schlauchtrommel als Anbausatz für HDS-Trailer nimmt Hochdruckschläuche bis zu einer Länge von 50 Metern auf, ermöglicht Reinigungsarbeiten in großer Entfernung zum Trailer und schützt darüber hinaus den Schlauch bei der Lagerung und während des Transports.
Das Grundgerät der Skid-Ausführung hat ein Rahmengestell, ohne schützende Haube und Wassertank. Das Gerät ist extrem platzsparend, inklusive 20-Liter-Wassertank.
Die Cab-Ausführung beinhaltet den Wasser- und großen Treibstofftank und kann ideal stationär oder als Aufbau auf einem Fahrzeug, wie unter anderem einem Pick-up, einer Pritsche oder einem Sprinter, verwendet werden. Die Hauben schützen die technischen Komponenten und das Bedienfeld hierbei zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Das Grundgerät mit Haube und Wassertank wird ohne Deichsel zur Verfügung gestellt.
Der Aufbau als Trailer-Ausführung ist nicht nur mobil und kompakt, sondern punktet auch mit einer hohen Flexibilität und ist dank des mitgeführten Wassers und Treibstoffs 100 Prozent autark. Das Grundgerät ist mit einer Haube, Wassertank, Fahrwerk und Zugdeichsel ausgestattet.
Die Stoßdämpfer für die Trailer-Ausführung erhöhen die Fahrstabilität und sind Voraussetzung für die Zulassung des Trailers bei höheren Fahrtgeschwindigkeiten.
Höhere Arbeitssicherheit: Das Druckentlastungsventil baut den Druck bei geschlossener Pistole zwischen Pumpe und Ventil ab. Das erhöht die Arbeitssicherheit, da Rückstöße vermieden werden, und begünstigt durch den langsamen Druckaufbau auch die Anwendungsergonomie. Zusätzlich werden die Hochdruckkomponenten geschont.