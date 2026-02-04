Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/50 De Tr1 fonctionne à 500 bar de pression. Très efficace, il est idéal pour les chantiers de construction, l'industrie ou dans les collectivités.
Le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 9/50 De Tr1 génère 500 bar de pression et offre un degré élevé de mobilité. Grâce à son puissant moteur diesel, la machine fonctionne de manière totalement indépendante des sources d'énergie. Simple et facile à utiliser, elle séduit pas son efficacité et est entièrement configurable.
Caractéristiques et avantages
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l’eau chaude permet d’économiser jusqu’à 14 % de carburant. Fonctionnement écologique et coûts d’exploitation plus faibles grâce au mode eco!efficiency de Kärcher.
Utilisation facileEASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central. 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides. Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
AutonomeGrand réservoir à eau de 500 l pour jusqu'à trente minutes de nettoyage à débit d'eau maximal. Avec réservoir à diesel de 100 l – idéal pour les interventions prolongées. Le puissant moteur diesel Yanmar permet à la machine d'être utilisée indépendamment de toute source d'alimentation.
Très flexible
- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.
Facile d'entretien
- Un grand capot permet d'accéder plus facilement aux composants internes.
- Logiciel de service sophistiqué pour le diagnostic rapide des défauts lors de la maintenance.
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
Fiabilité
- Comprend: système d'adoucissement de l'eau pour protéger le brûleur contre la calcification.
- De nombreuses fonctions de sécurité protègent la remorque HDS contre les dommages en cas d'erreur.
- Mode de protection intégré contre le gel pour protéger les composants des températures extérieures froides.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW/PS)
|19 / 26
|Débit (l/h)
|500 - 900
|Pression (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|7.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Industrie
- Flexible haute pression: 30 m
- Lance d'arrosage: 700 mm
- Powerbuse
Équipement
- Réglage de la pression sur la régulation de vitesse
Domaines d'utilisation
- Collectivités : nettoyage des espaces publics et voies de circulation, enlèvement des graffitis et chewing gums.
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
- Nettoyage industriel : enlèvement de la peinture et des revêtements, nettoyage des machines, pièces et équipements.
Composante configurable
L'enrouleur de flexible basse pression peut accueillir jusqu'à 30 mètres de flexible, y compris 30 mètres de flexible basse pression. Autres atouts : manivelle confortable, grande flexibilité lors du remplissage du nettoyeur haute pression sur remorque et possibilité de protection facile et pratique du flexible contre le gel.
Flexibilité maximale grâce au rayon d'action très étendu pour le nettoyage à haute pression : l'enrouleur de flexible haute pression à commande pratique, disponible comme kit pour les nettoyeurs haute pression sur remorque HDS de Kärcher, peut accueillir des flexibles haute pression d'une longueur maximale de 50 mètres, permet de réaliser des travaux de nettoyage à une grande distance de la remorque et protège également le flexible pendant le stockage et le transport.
L'appareil de base de la version skid est doté d'un bâti, sans capot de protection ni réservoir à eau. L'appareil est extrêmement peu encombrant, réservoir à eau de 20 litres inclus.
La version cabine inclut le réservoir à eau et le grand réservoir à carburant et permet une utilisation idéale en mode stationnaire ou installée sur un véhicule tel qu'un pick-up, un camion-plateau ou une camionnette de type Sprinter. À cet effet, les capots garantissent une protection fiable des composants techniques et du tableau de commande contre les influences extérieures. L'appareil de base avec capot et réservoir à eau est fourni sans barre d'attelage.
L'installation en version remorque est non seulement mobile et compacte, elle s'illustre également par une grande flexibilité et 100 % d'autonomie grâce à l'eau et au carburant emportés. L'appareil de base est équipé d'un capot, d'un réservoir à eau, d'un châssis et d'une barre d'attelage.
Les amortisseurs pour la version remorque augmentent la stabilité de conduite et sont la condition préalable à l'homologation de la remorque pour des vitesses de déplacement plus élevées.
Plus de sécurité au travail : la soupape de surpression réduit la pression entre la pompe et la soupape lorsque le pistolet est fermé. Cela augmente la sécurité au travail en prévenant les reculs et favorise également l'ergonomie lors de l'utilisation grâce à la montée en pression lente. De plus, les composants haute pression subissent moins de contraintes.