Ausgestattet mit einer komfortablen UHP-Pistole überzeugt unser Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv aus der UHP-Kompaktklasse bei vielfältigen Einsätzen gegen die hartnäckigsten Verschmutzungen, wie sie beispielsweise im Baugewerbe und der Industrie anfallen. Im Inneren arbeitet eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Sie sorgt für einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert sparsame 900 Liter Wasser pro Stunde und garantiert so beste Reinigungsergebnisse.