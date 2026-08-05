Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv

Beseitigt auch hartnäckigste Verschmutzungen: der vielseitige Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv mit UHP-Pistole, 1000 bar Arbeitsdruck und geringem Wasserverbrauch von 900 l/h.

Ausgestattet mit einer komfortablen UHP-Pistole überzeugt unser Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv aus der UHP-Kompaktklasse bei vielfältigen Einsätzen gegen die hartnäckigsten Verschmutzungen, wie sie beispielsweise im Baugewerbe und der Industrie anfallen. Im Inneren arbeitet eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Sie sorgt für einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert sparsame 900 Liter Wasser pro Stunde und garantiert so beste Reinigungsergebnisse.

Merkmale und Vorteile
Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv: Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe
Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe
Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit. Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger. Zentralventilbauweise für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad.
Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv: Ergonomische Strahlpistole
Ergonomische Strahlpistole
Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung. Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.
Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv: Druckentlastungsventil
Druckentlastungsventil
Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird. Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.
Hohe Mobilität
  • Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
  • Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar/MPa) 1000 / 100
Fördermenge (l/h) 978
Zulauftemperatur (°C) 45
Kraftstoff Elektrisch
Motorleistung (kW) 35
Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 380 - 415
Frequenz (Hz) 50
Pumpentyp Kurbelwelle
Gewicht ohne Zubehör (kg) 385
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 376.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 380
Abmessungen (L × B × H) ( ) 1385 x 790 x 1090

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: UHP-Pistole (Dry Shut)
  • Edelstahlstrahlrohr: 750 mm
  • Flachstrahldüse

Ausstattung

  • Länge HD-Schlauch: 20 m
  • Sicherheitsventil
  • Betriebsstundenzähler
Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv
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