Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Adv
Contre les salissures les plus tenaces : le nettoyeur ultra haute pression polyvalent HD 9/100-4 Cage Adv avec son pistolet UHP, sa pression de service de 1 000 bar et sa consommation d'eau modérée de 900 l/h.
Équipé d'un pistolet UHP facile d'usage, le nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Adv de la gamme Compact UHP brille par sa polyvalence face aux salissures les plus tenaces, notamment dans le bâtiment et l'industrie. Il s'appuie sur une pompe haute pression industrielle hautes performances à rendement volumétrique élevé de WOMA. Elle permet une pression de service de 1 000 bar à un débit horaire de 900 l d'eau, pour des résultats de nettoyage optimaux.
Caractéristiques et avantages
Pompe haute pression industrielle puissantePiston en métal dur pour une longue durée de vie. Conception facilitant l'entretien pour un changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, les joints ou le piston. Conception à soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Pistolet de pulvérisation ergonomiquePoignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Travail sans fatigue grâce à l'actionnement de la gâchette à effort réduit.
Soupape de décompressionLa soupape de décompression permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé. Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.
Haute mobilité
- Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|1000 / 100
|Débit (l/h)
|978
|Température d'admission (°C)
|45
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|35
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Manivelle
|Poids sans accessoires (kg)
|385
|Poids (avec accessoire) (kg)
|376.5
|Poids emballage inclus (kg)
|380
|Dimensions (L × l × h) ( )
|1385 x 790 x 1090
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Pistolet UHP (Dry Shut)
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 750 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Soupape de sécurité
- Compteur d'heures de service