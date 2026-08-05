Équipé d'un pistolet UHP facile d'usage, le nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Adv de la gamme Compact UHP brille par sa polyvalence face aux salissures les plus tenaces, notamment dans le bâtiment et l'industrie. Il s'appuie sur une pompe haute pression industrielle hautes performances à rendement volumétrique élevé de WOMA. Elle permet une pression de service de 1 000 bar à un débit horaire de 900 l d'eau, pour des résultats de nettoyage optimaux.