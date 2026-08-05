Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
2-motoriges, Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set inklusive enthaltenem Zubehörs für feine und grobe Feststoffe. Mit Longopac®-Entleersystem zur staubfreien Entleerung.
Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriges Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten zu müssen. Das Gerät besticht durch ein Longopac®-Entleersystem, das eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts besteht aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmale und Vorteile
ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
Staubklasse M
Sicheres Longopac® Entsorgungssystem
2 Gebläsemotoren
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2.3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Kabellänge (m)
|10
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.5
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|47
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|49.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Ja
Videos
Anwendungsgebiete
- Für kleinere Mengen an Feststoffe und Stäube
- Zur Aufnahme brennbarer Stäube