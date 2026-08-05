Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp Set de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs et fourni avec des accessoires, pour les matières solides fines et grossières. Avec le système de vidage Longopac® pour un vidage sans dégagement de poussière.

Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp Set de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M se décolmate de manière facile, pratique et fiable grâce au système de nettoyage de filtre Pull and Clean sans avoir à désactiver l'aspirateur. L'appareil s'illustre par son système de vidage Longopac® qui permet une élimination des matières aspirées sans dégagement de poussière. La cuve du filtre de l'appareil est constituée d'acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué à partir d'acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Classe de poussière M
Classe de poussière M
Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Système d'évacuation Longopac® sécurisé
Système d'évacuation Longopac® sécurisé
Travail sans risque pour la santé grâce à une élimination dégageant peu de poussière.
2 moteurs et turbines
  • Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 100 / 360
Dépression (mbar/kPa) 225 / 22.5
Volume de la cuve (l) 40
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2.3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 77
Longueur du câble (m) 10
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1.5
Poids sans accessoires (kg) 47
Poids emballage inclus (kg) 49.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 680 x 655 x 1435

Équipement

  • Filtre principal: Filtre en étoile
  • Accessoires fournis: oui
Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
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Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour les petites quantités de matières solides et de poussières
  • Pour le ramassage des poussières inflammables
Accessoires