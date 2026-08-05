Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp Set de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs et fourni avec des accessoires, pour les matières solides fines et grossières. Avec le système de vidage Longopac® pour un vidage sans dégagement de poussière.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD Lp Set de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides fines et grossières à l'échelle industrielle. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M se décolmate de manière facile, pratique et fiable grâce au système de nettoyage de filtre Pull and Clean sans avoir à désactiver l'aspirateur. L'appareil s'illustre par son système de vidage Longopac® qui permet une élimination des matières aspirées sans dégagement de poussière. La cuve du filtre de l'appareil est constituée d'acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué à partir d'acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Système d'évacuation Longopac® sécuriséTravail sans risque pour la santé grâce à une élimination dégageant peu de poussière.
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1.5
|Poids sans accessoires (kg)
|47
|Poids emballage inclus (kg)
|49.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|680 x 655 x 1435
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: oui
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières
- Pour le ramassage des poussières inflammables