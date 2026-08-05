Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp
2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M Lp für feine und grobe Feststoffe. Mit Longopac®-Entleersystem zur staubfreien Entleerung.
Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser zweimotoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M Lp zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Das Gerät besticht durch ein Longopac®-Entleersystem, das eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts besteht aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmale und Vorteile
2 Gebläsemotoren
Longopac Entsorgungssystem
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Behälterinhalt (l)
|40
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2.3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.5
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|47
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|47.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
- Für kleinere Mengen an Feststoffe und Stäube