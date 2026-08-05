Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp

2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M Lp für feine und grobe Feststoffe. Mit Longopac®-Entleersystem zur staubfreien Entleerung.

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser zweimotoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M Lp zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Das Gerät besticht durch ein Longopac®-Entleersystem, das eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts besteht aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp: 2 Gebläsemotoren
2 Gebläsemotoren
Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp: Longopac Entsorgungssystem
Longopac Entsorgungssystem
Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp: Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 100 / 360
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22.5
Behälterinhalt (l) 40
Nennleistungsaufnahme (kW) 2.3
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 77
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 1.5
Gewicht ohne Zubehör (kg) 47
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 47.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 680 x 655 x 1435

Ausstattung

  • Hauptfilter: Sternfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp
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Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp
Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp

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Anwendungsgebiete
  • Für kleinere Mengen an Feststoffe und Stäube
Zubehör