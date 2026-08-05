Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel de gamme standard IVM 40/24-2 Lp équipé de 2 moteurs pour une aspiration universelle de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. L'appareil impressionne par son système de vidage Longopac® qui permet la mise au rebut des matières aspirées sans dégagement de poussière. La cuve de filtre de l'appareil est en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.