Aspirateurs industriels IVM 40/24-2 M Lp
Aspirateur industriel mobile et robuste IVM 40/24-2 Lp de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs pour les matières solides fines et grossières. Avec système de vidage Longopac pour un vidage sans dégagement de poussière.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel de gamme standard IVM 40/24-2 Lp équipé de 2 moteurs pour une aspiration universelle de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. L'appareil impressionne par son système de vidage Longopac® qui permet la mise au rebut des matières aspirées sans dégagement de poussière. La cuve de filtre de l'appareil est en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
2 moteurs et turbinesPuissance d'aspiration élevée et robustesse.
Système d'évacuation LongopacTravail sans risque pour la santé grâce à une élimination dégageant peu de poussière.
Équipé d'un grand filtre en étoilePour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M. Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Volume de la cuve (l)
|40
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1.5
|Poids sans accessoires (kg)
|47
|Poids emballage inclus (kg)
|47.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|680 x 655 x 1435
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières