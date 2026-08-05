Zuverlässiger und langlebiger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H ACD der Staubklasse H zum praktisch universellen Saugen jeder Art von brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Der leistungsstarke Sauger arbeitet mit 3 einzeln steuerbaren Motoren im Einphasenbetrieb, der große 60-Liter-Sammelbehälter erlaubt auch die Aufnahme größerer Mengen. Neben dem H-Filter verfügt das Gerät über einen großen PTFE-Sternfilter der Staubklasse M und das innovative Pull and Clean-Filterabreinigungssystem zur unterbrechungsfreien Abreinigung im laufenden Betrieb. Hochwertige Komponenten wie Sammel- und Filterbehälter aus säureresistentem Edelstahl oder das sehr robuste Fahrgestell aus Stahl sorgen für eine lange Lebensdauer, große Räder für einen einfachen und komfortablen Transport zum gewünschten Einsatzort.