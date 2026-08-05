Aspirateur industriel fiable et durable de la gamme Medium IVM 60/36-3 H ACD de la classe de poussière H pour une aspiration quasi universelle de tout type de matières solides inflammables en dehors d'une zone ATEX. Cet aspirateur puissant fonctionne grâce à 3 moteurs monophasés à commande individuelle tandis que la cuve de 60 litres permet d'accueillir de grandes quantités. Outre le filtre H, l'appareil dispose d'un grand filtre en étoile en PTFE de la classe de poussière M et du système de décolmatage du filtre innovant Pull and Clean pour un décolmatage sans interruption en cours de fonctionnement. Des composants haut de gamme comme la cuve à déchets et la cuve du filtre en acier inoxydable résistant aux acides ou le châssis très robuste en acier garantissent une longue durée de vie tandis que de grandes roue assurent un transport facile et confortable jusqu'au lieu d'utilisation souhaité.