Industriesauger IVR 100/24-2 Sc M ACD
Mit 2,4 kW Aufnahmeleistung überzeugt der wechselstrombetriebene IVR 100/24-2 Sc M ACD beim Saugen brennbarer Stäube und feiner Späne. Zur Nutzung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
Zum Saugen mittlerer Mengen Späne und brennbarer Stäube in nicht explosionsgefährdeten Bereichen konzipierter Industriestaubsauger IVR 100/24-2 Sc M ACD. Bei einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW garantiert eine leistungsstarke, wechselstrombetriebene Zweiturbinenlösung eine konstant hohe Saugleistung. Diese wird dank eines waschbaren und langlebigen Taschenfilters der Staubklasse M sowie effektiver manueller Filterabreinigung konstant aufrechterhalten. Das staubarme Entleeren des 100-Liter-Rollsammelbehälters wird über ein ergonomisches Absetzfahrgestell ohne Abnahme des Antriebskopfs komfortabel realisiert, während ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch dazu eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet. Das mobile Fahrgestell, der geräuscharme Betrieb und die kompakte, robuste sowie sehr servicefreundliche Bauweise ergänzen die umfangreiche Ausstattung des wechselstrombetriebenen Saugers.
Merkmale und Vorteile
ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.
Besonders robust, besonders flexibelMit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen GebläsemotorenFür eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Komfortable, manuelle Filterabreinigung
- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
- Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Stahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2.4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|68
|Kabellänge (m)
|10
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1.75
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|103
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|103.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|915 x 760 x 1580
Ausstattung
- Hauptfilter: Taschenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
- Für mittlere bis große Mengen an feinen und groben Spänen