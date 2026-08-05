Zum Saugen mittlerer Mengen Späne und brennbarer Stäube in nicht explosionsgefährdeten Bereichen konzipierter Industriestaubsauger IVR 100/24-2 Sc M ACD. Bei einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW garantiert eine leistungsstarke, wechselstrombetriebene Zweiturbinenlösung eine konstant hohe Saugleistung. Diese wird dank eines waschbaren und langlebigen Taschenfilters der Staubklasse M sowie effektiver manueller Filterabreinigung konstant aufrechterhalten. Das staubarme Entleeren des 100-Liter-Rollsammelbehälters wird über ein ergonomisches Absetzfahrgestell ohne Abnahme des Antriebskopfs komfortabel realisiert, während ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch dazu eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet. Das mobile Fahrgestell, der geräuscharme Betrieb und die kompakte, robuste sowie sehr servicefreundliche Bauweise ergänzen die umfangreiche Ausstattung des wechselstrombetriebenen Saugers.