Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc M ACD conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Avec une puissance absorbée de 2,4 kW, sa solution performante à deux turbines alimentée par courant alternatif garantit une puissance d'aspiration élevée constante. Cette dernière est maintenue constante grâce à un filtre à poches lavable et durable de la classe de poussière M ainsi que grâce à un décolmatage manuel efficace du filtre. Le vidage dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres s'effectue confortablement grâce à un châssis amovible ergonomique sans avoir à retirer la tête motrice tandis qu'un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression garantit en outre une élimination sécurisée des matières aspirées. Le châssis mobile, le fonctionnement silencieux et le format compact, robuste et très facile d'entretien complètent le vaste éventail d'équipements de l'aspirateur à courant alternatif.