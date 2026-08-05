Aspirateurs industriels IVR 100/24-2 Sc M ACD
Avec une puissance absorbée de 2,4 kW, l'IVR 100/24-2 Sc alimenté par courant alternatif sait se montrer convaincant lors de l'aspiration de poussières inflammables et de copeaux fins. Pour une installation dans les zones sans risque d'explosion.
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc M ACD conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Avec une puissance absorbée de 2,4 kW, sa solution performante à deux turbines alimentée par courant alternatif garantit une puissance d'aspiration élevée constante. Cette dernière est maintenue constante grâce à un filtre à poches lavable et durable de la classe de poussière M ainsi que grâce à un décolmatage manuel efficace du filtre. Le vidage dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres s'effectue confortablement grâce à un châssis amovible ergonomique sans avoir à retirer la tête motrice tandis qu'un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression garantit en outre une élimination sécurisée des matières aspirées. Le châssis mobile, le fonctionnement silencieux et le format compact, robuste et très facile d'entretien complètent le vaste éventail d'équipements de l'aspirateur à courant alternatif.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1.75
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|103
|Poids emballage inclus (kg)
|103.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|915 x 760 x 1580
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les moyennes et grandes quantités de copeaux fins et de gros copeaux