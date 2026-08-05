Extra niedrig und kompakt gebauter Einstiegs-Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD mit Filtertechnik der Staubklasse M, die für das sichere Saugen kleiner Mengen feiner Späne sowie brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sorgt. Die robuste Bauart und die geringe Grundfläche des Saugers sorgen für eine hohe Lebensdauer im harten industriellen Tagesgeschäft. Mit 2 leistungsstarken Bypassmotoren ist das Gerät wie gemacht für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten oder Fertigungshallen. Ein innenliegend verstärkter Taschenfilter mit großer Filterfläche (1,4 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie zyklonartigem Vorabscheidesystem sorgt für eine sichere Aufnahme feiner Stäube. Der Sammelbehälter aus Edelstahl ist dank praktischer und leicht bedienbarer Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden. Die intelligente Schalldämmung verbindet ein angenehmes Arbeitsgeräusch mit starker Performance. Dank hochwertiger Rollen und geringen Abmessungen besticht der IVR 35/24-2 Sc Me M ACD durch hervorragende Mobilität und maximale Einsatzflexibilität.