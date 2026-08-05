Aspirateurs industriels IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Puissant aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD pour les applications à poussières fines. Optimal pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production.
Aspirateur industriel d'entrée de gamme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD compact et d'une hauteur particulièrement faible, doté d'une technologie de filtration de la classe de poussière M garantissant une aspiration sécurisée des petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³). La conception robuste et la surface de base réduite de l'aspirateur garantissent une longue durée de vie dans les conditions difficiles du quotidien industriel. Avec 2 puissants moteurs à double flux, l'appareil est parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production. Un filtre à poches interne renforcé avec une grande surface filtrante (1,4 m²), un décolmatage efficace du filtre et un système de préséparation cyclonique garantit un ramassage sécurisé des poussières fines. La cuve en acier inoxydable est reliée à l'aspirateur grâce à une structure de déplacement pratique et facile à utiliser. L'isolation acoustique intelligente combine un faible niveau sonore à des performances élevées. Grâce à ses roulettes de qualité supérieure et à ses dimensions réduites, l'IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s'illustre par une excellente mobilité et une flexibilité d'utilisation maximale.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile pratique. Malgré un format très compact, il offre de nombreuses possibilités d'emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Volume de la cuve (l)
|35
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1.4
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|53
|Poids emballage inclus (kg)
|54.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|740 x 580 x 1105
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)