Eine integrierte Aufnahme für Longopac® Entsorgungssäcke gehört zu den serienmäßigen Ausstattungsdetails unseres Superklasse-Industriesaugers IVS 100/55 Lp. Dieses Entsorgungssystem ermöglicht eine beinahe staubfreie Entsorgung von großen Mengen Bauschutt und mineralischer Stäube, die dieser Sauger problemlos sammelt. Diese Leistungsfähigkeit basiert insbesondere auf einem 5,5 kW starken Seitenkanalverdichter, dem nach Staubklasse M geprüften großen Sternfilter mit 16 Falten sowie dem zuverlässigen und mit einem hohen Wirkungsgrad (IE2) arbeitenden Drehstrommotor. Trotz dieser hohen Leistung kann der Sauger problemlos auch an herkömmlichen, mit 16 Ampere abgesicherten Industriesteckdosen und auch im Dauereinsatz betrieben werden. Die Filterabrüttlung findet horizontal statt und verfügt über ein Getriebe, das eine gezielte Kraftübertragung erlaubt. So wird der Filter unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders stets mit demselben sehr guten Ergebnis gereinigt. Zubehöre können direkt am Gerät verliersicher verstaut werden, während bei Bedarf auch eine optionale Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Saugers aus bis zu 30 Meter Entfernung zur Verfügung steht.