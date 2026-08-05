Industriesauger IVS 100/55 Lp

Auch große Mengen Bauschutt saugt unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 Lp mit Longopac® Entsorgungssystem, 5,5-kW-Seitenkanalverdichter und horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig.

Eine integrierte Aufnahme für Longopac® Entsorgungssäcke gehört zu den serienmäßigen Ausstattungsdetails unseres Superklasse-Industriesaugers IVS 100/55 Lp. Dieses Entsorgungssystem ermöglicht eine beinahe staubfreie Entsorgung von großen Mengen Bauschutt und mineralischer Stäube, die dieser Sauger problemlos sammelt. Diese Leistungsfähigkeit basiert insbesondere auf einem 5,5 kW starken Seitenkanalverdichter, dem nach Staubklasse M geprüften großen Sternfilter mit 16 Falten sowie dem zuverlässigen und mit einem hohen Wirkungsgrad (IE2) arbeitenden Drehstrommotor. Trotz dieser hohen Leistung kann der Sauger problemlos auch an herkömmlichen, mit 16 Ampere abgesicherten Industriesteckdosen und auch im Dauereinsatz betrieben werden. Die Filterabrüttlung findet horizontal statt und verfügt über ein Getriebe, das eine gezielte Kraftübertragung erlaubt. So wird der Filter unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders stets mit demselben sehr guten Ergebnis gereinigt. Zubehöre können direkt am Gerät verliersicher verstaut werden, während bei Bedarf auch eine optionale Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Saugers aus bis zu 30 Meter Entfernung zur Verfügung steht.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVS 100/55 Lp: Sicheres Longopac® Entsorgungssystem
Sicheres Longopac® Entsorgungssystem
Industriesauger IVS 100/55 Lp: Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Industriesauger IVS 100/55 Lp: Manuelle IVS-Filterabreinigung
Manuelle IVS-Filterabreinigung
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 156 / 560
Vakuum (mbar/kPa) 240 / 24
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 5.5
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 70 DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 77
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2.2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 158
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 158.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1202 x 771 x 1470

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Industriesauger IVS 100/55 Lp
Industriesauger IVS 100/55 Lp
Industriesauger IVS 100/55 Lp
Industriesauger IVS 100/55 Lp

Videos

Zubehör