Le support intégré pour accueillir les sacs à déchets Longopac® fait partie de l'équipement de série de l'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super. Ce système d'évacuation permet d'éliminer quasiment sans poussière les grandes quantités de gravats et poussières minérales collectées facilement par l'aspirateur. Cette performance s'explique notamment par le puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW, le grand filtre en étoile à 16 plis testé pour la classe de poussière M et par le moteur électrique fiable et à haut rendement (IE2). Malgré tout, l'aspirateur peut également se brancher sans aucun problème sur des prises industrielles classiques protégées par un fusible de 16 A et être utilisé de façon prolongée. Le décolmatage du filtre s'effectue horizontalement par le biais d'un moteur assurant une transmission précise de la puissance. Le filtre est ainsi toujours parfaitement nettoyé, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être rangés directement sur l'appareil pour éviter de les perdre et une télécommande est disponible en option pour le démarrage et l'arrêt de l'aspirateur même à distance (jusqu'à 30 m).