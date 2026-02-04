Die Handkehrmaschine KM 70/30 C macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze, Seitenbesen und Gebläse sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung selbst dort, wo große Mengen an Feinstaub aufgenommen werden, und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Für ausreichend Power in jeder Situation sorgt die 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform. Der Wechselakku ist für einen leichten Transport herausnehmbar. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.