Kehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB
Handkehrmaschine KM 70/30 C zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter mit Absaugung sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.
Die Handkehrmaschine KM 70/30 C macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze, Seitenbesen und Gebläse sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung selbst dort, wo große Mengen an Feinstaub aufgenommen werden, und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Für ausreichend Power in jeder Situation sorgt die 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform. Der Wechselakku ist für einen leichten Transport herausnehmbar. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.
Merkmale und Vorteile
Austauschbarer Lithium-Ionen-AkkuAkkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden. Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität. Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.
Flachfaltenfilter mit aktiver AbsaugungReduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld. Werkzeugloser Filterwechsel. Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.
Praktische AblageflächeZusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden. Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege. Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.
Dreifach verstellbarer und klappbarer Schubbügel
- Der klappbare Schubbügel ermöglicht eine platzsparende Verstauung.
- Auf Bedienergröße einstellbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Antriebsart
|Manuell
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|3920
|Arbeitsbreite (mm)
|480
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|700
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|980
|Behältervolumen brutto/netto (l)
|45 / 20
|Filterfläche (m²)
|0.6
|Akkutyp
|Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|36
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1.6 (6,0 Ah)
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|33.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|40.2
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Feinstaubfilter
Ausstattung
- Kehrantrieb elektrisch
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Filterabreinigung manuell
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
- klappbarer Seitenbesen
- Stufenlos einstellbarer Seitenbesen
- Tragegriff
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
- Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
- Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft