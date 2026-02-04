La balayeuse mécanique KM 70/30 C rend le nettoyage des surfaces dures à l'intérieur et à l'extérieur efficace et efficient. Le rouleau-balai, les brosses latérales et la soufflerie sont entraînés par batterie électrique, ce qui augmente considérablement le confort de travail : les utilisateurs peuvent balayer sans peine les coins et les zones difficiles d'accès avec beaucoup moins d'efforts. Le filtre plissé plat avec aspiration active réduit la formation de poussière même là où de grandes quantités de poussières fines sont absorbées et maintient l'environnement de travail propre. Le rouleau-balai peut être réglé sur 6 niveaux, ce qui permet d'adapter sa puissance de nettoyage à différentes surfaces. Le rangement pratique pour d'autres équipements tels que le seau et la pince à gros déchets facilite le travail. Le changement sans outil des brosses latérales et du filtre facilite également la maintenance. La plateforme de batterie 36 V Battery Power+ de Kärcher garantit une puissance suffisante dans toutes les situations. La batterie interchangeable est amovible pour faciliter le transport. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.