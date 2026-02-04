Innenbereiche mit Flächen ab rund 600 Quadratmetern, wie beispielsweise in Produktions- oder Lagerhallen, sind der ideale Einsatzort für unsere kompakte und sehr wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack mit serienmäßig enthaltener Batterie und elektronisch gesteuertem Einbauladegerät. Das Überkopfkehrsystem mit zuschaltbarem Seitenbesen, Kehrspiegeleinstellung und werkzeuglos zu wechselnder Hauptkehrwalze gewährleistet gründliche und schnelle Reinigungsergebnisse auf allen Hartbodenarten – mit dem optional erhältlichen Teppichkehrset sogar auf textilen Böden. Dank des effektiven Zusammenspiels von leistungsstarker Staubabsaugung und mechanischer Filterabreinigung arbeitet die Kehrsaugmaschine nahezu staubfrei und reinigt dazu sehr geräuscharm. Das EASY-Operation-Bedienkonzept, der fahrbare 40-Liter-Kehrgutbehälter mit Trolley-System, der integrierte Fahrantrieb mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit sowie viele weitere durchdachte Details sorgen für maximalen Anwenderkomfort bei der Arbeit und ermöglichen so lange, ermüdungsfreie Einsätze.