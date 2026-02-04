Balayeuse aspirante KM 75/40 W Bp Pack
Balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp Pack fonctionnant sur batterie avec traction confortable, batterie incluse de série et chargeur intégré à commande électronique.
Les espaces intérieurs à partir d'une superficie approximative de 600 mètres carrés, par exemple dans les ateliers de production et les entrepôts, sont le lieu de prédilection de notre balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp Pack compacte et très maniable avec batterie incluse de série et chargeur intégré à commande électronique. Le système de balayage par projection avec brosse latérale activable, ajustement de l'empreinte de balayage et balai principal remplaçable sans outils garantit un nettoyage en profondeur et rapide sur tous les sols durs et même sur les sols textiles à l'aide du kit de balayage pour moquettes disponible en option. Grâce à l'association efficace de l'aspiration performante des poussières et du décolmatage mécanique du filtre, cette balayeuse aspirante fonctionne presque sans dégagement de poussière tout en offrant un nettoyage très silencieux. Le concept d'utilisation EASY Operation, la cuve à déchets mobile de 40 litres dotée d'un système de chariot, la traction intégrée à réglage en continu de la vitesse de balayage ainsi qu'une multitude d'autres détails élaborés assurent un confort d'utilisation optimal, permettant ainsi des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Caractéristiques et avantages
Cuve à déchets avec poignée trolleyRéservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider. Vidage court
Système efficace de décolmatage du filtre1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.
Concept d'utilisation Easy OperationUtilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande. Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Grande facilité d'entretien
- Remplacement du filtre et du balai principal sans outils pour une maintenance mobile.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Électrique
|Entraînement
|Moteur à courant continu
|Entraînement – puissance (V/W)
|24 / 400
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|3375
|Largeur de travail (mm)
|550
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|750
|Cuve à déchets (l)
|40
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de travail (km/h)
|4.5
|Surface filtrante (m²)
|1.8
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|125
|Poids, en état de marche (kg)
|125
|Poids emballage inclus (kg)
|134.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Inclus dans la livraison
- Filtre plissé plat: en polyester
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets, amovible
- Flap pour gros déchets
- Guidon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Réglage du courant d'aspiration
- Brosses latérales, relevables / ajustables
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Pour le nettoyage des parkings, des parkings couverts et des stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme celles des cours d'école et dans le secteur municipal
- Également idéale pour les petites entreprises artisanales et agricoles