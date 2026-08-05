Saugkehrmaschine MC 150

Kompakt, stark, vollgefedert: Die MC 150 ist der komfortable, multifunktionale Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz in der 3,5-t-Klasse. 

Der multifunktionale Geräteträger MC 150 bringt ein Maximum an Variabilität in die 3,5-Tonnen-Klasse. Ob Straßen- und Nassreinigung, Grünpflege mit Wildkrautbeseitigung, Winterdienste oder Transportaufgaben – die extrem kompakte Maschine überzeugt im gesamten kommunalen Einsatzspektrum mit beeindruckenden Höchstleistungen. Immer mit an Bord ist die für Kärcher Produkte typische Anwenderfreundlichkeit, beispielsweise lassen sich alle Anbaugeräte dank eines integrierten, hydraulisch kippbaren Anbaurahmens werkzeuglos und in kürzester Zeit auf dem Heckwagen montieren und demontieren. Der Anwender kann sich während des Einsatzes voll auf das Wesentliche konzentrieren, denn die komfortable 2-Personen-Kabine bietet ihm eine hervorragende Rundumsicht und, dank des einzigartigen Multifunktionsdisplays und intelligent angeordneter Bedienelemente, ein Höchstmaß an Übersichtlichkeit und Ergonomie.

Merkmale und Vorteile
Saugkehrmaschine MC 150: Kompakte 3,5-Tonnen-Klasse
Kompakte 3,5-Tonnen-Klasse
Volle Gehwegtauglichkeit dank des geringen zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t. Klassenbeste Wendigkeit und 100 % Spurtreue für angenehmes Arbeiten in engen Bereichen. Großer potenzieller Anwenderkreis, da ab Führerscheinklasse B fahrbar.
Saugkehrmaschine MC 150: Bester Fahrkomfort dank vollgefedertem Fahrwerk
Bester Fahrkomfort dank vollgefedertem Fahrwerk
Vollgefedertes, hydraulisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung für ermüdungsarme Transportfahrten. Gleichbleibender Federungskomfort unabhängig vom Beladungszustand dank automatischer Niveauregulierung. 1999 mm Fahrzeughöhe ermöglichen problemlose Arbeitseinsätze in Parkhäusern und Tiefgaragen.
Saugkehrmaschine MC 150: Leistungsstarke Hydraulikanlage
Leistungsstarke Hydraulikanlage
Mit Tandemzahnrad-Pumpe 2 × 40 l/min (80 l/min frontseitig). Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für den Betrieb des Hochdruckreinigers. Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte.
Integrierte Schnellwechselsysteme
  • Variabler und stabiler Frontkraftheber zur Aufnahme vielfältiger Anbaugeräte der Kategorien 0, 1N und KAT 1.
  • Option: integrierter hydraulischer Wechselrahmen zum einfachen und schnellen Wechseln von Anbaugeräten auf dem Fahrzeugheck.
  • Müheloses Auf- und Abstecken der Hydraulikkupplungen mittels Drucklosschaltung der Hydraulikkreisläufe.
Zeitsparende tägliche Wartung
  • Direkter Zugang zum Motor und allen relevanten Wartungskomponenten für weniger Leerlaufzeiten und höhere Produktivität.
Spezifikationen

Technische Daten

Antrieb Diesel
Fahrantrieb Allradantrieb
Motorenhersteller Kubota
Motorleistung (kW) 48
Hubraum (cm³) 2434
Zylinder 4
Abgasnorm STAGE V
Kraftstofftank (l) 50
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 40
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 40
Radstand (mm) 1700
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 3500
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2050
Abmessungen (L × B × H) ( ) 3412 x 1220 x 1979

Ausstattung

  • Klimaanlage
Saugkehrmaschine MC 150
Saugkehrmaschine MC 150
Saugkehrmaschine MC 150

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Anwendungsgebiete
  • Entwickelt für anspruchsvolle Kehraufgaben
  • Nassreinigung, Bewässerung und Wildkrautbeseitigung
  • Multifunktional einsetzbar in der Grünflächenpflege
  • Leistungsstark im leichten und mittelschweren Winterdienst
  • Transport von Arbeitsmitteln und Ziehen von Anhängern