Der multifunktionale Geräteträger MC 150 bringt ein Maximum an Variabilität in die 3,5-Tonnen-Klasse. Ob Straßen- und Nassreinigung, Grünpflege mit Wildkrautbeseitigung, Winterdienste oder Transportaufgaben – die extrem kompakte Maschine überzeugt im gesamten kommunalen Einsatzspektrum mit beeindruckenden Höchstleistungen. Immer mit an Bord ist die für Kärcher Produkte typische Anwenderfreundlichkeit, beispielsweise lassen sich alle Anbaugeräte dank eines integrierten, hydraulisch kippbaren Anbaurahmens werkzeuglos und in kürzester Zeit auf dem Heckwagen montieren und demontieren. Der Anwender kann sich während des Einsatzes voll auf das Wesentliche konzentrieren, denn die komfortable 2-Personen-Kabine bietet ihm eine hervorragende Rundumsicht und, dank des einzigartigen Multifunktionsdisplays und intelligent angeordneter Bedienelemente, ein Höchstmaß an Übersichtlichkeit und Ergonomie.