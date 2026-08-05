Balayeuse aspirante MC 150
Compacte, puissante, intégralement suspendue sur ressorts : la MC 150 est un véhicule porte-outils multifonction confortable pour l'utilisation toute l'année issu de la catégorie des 3,5 t.
Le véhicule porte-outils multifonction MC 150 apporte un maximum de variabilité à la catégorie des 3,5 tonnes. Qu'il s'agisse du nettoyage de la voirie et du nettoyage humide, de l'entretien des espaces verts, désherbage y compris, du service hivernal ou des missions de transport, cette machine extrêmement compacte s'illustre par des performances de pointe impressionnantes dans l'ensemble du champ d'application municipal. Toujours de la partie : la facilité d'utilisation typique des produits Kärcher ; tous les accessoires peuvent par exemple être montés et démontés du train arrière sans outils et en un clin d'œil grâce à un cadre de montage intégré, rabattable hydrauliquement. L'utilisateur peut se concentrer pleinement sur l'essentiel pendant sa mission puisque la cabine confortable à 2 places lui offre une excellente vision panoramique et, grâce à l'afficheur multifonction unique en son genre et aux éléments de commande disposés de manière intelligente, un maximum de convivialité et d'ergonomie.
Caractéristiques et avantages
Machine compacte de la catégorie des 3,5 tonnesUtilisable sur tous les trottoirs grâce au faible poids total autorisé de 3,5 t. Meilleure maniabilité de sa catégorie et maintien de trajectoire à 100 % pour un travail agréable dans les passages étroits. Grand nombre d'utilisateurs potentiels car utilisable à partir du permis B.
Confort de conduite optimal grâce au châssis intégralement suspendu sur ressortsChâssis hydraulique intégralement suspendu sur ressorts avec suspension individuelle des roues pour des trajets de transport moins fatigants. Confort de suspension constant, quel que soit l'état de charge, grâce à la régulation automatique du niveau. Les 1 999 mm de hauteur du véhicule permettent des interventions aisées dans les parkings couverts et souterrains.
Système hydraulique performantAvec une pompe tandem 2 × 40 l/min (80 l/min à l'avant). Circuit hydraulique supplémentaire de 23 l/min pour le fonctionnement du nettoyeur haute pression. Quatre raccords hydrauliques à double effet à l'avant et 2 à l'arrière pour les accessoires.
Systèmes de remplacement rapide intégrés
- Relevage avant variable et solide pour accueillir des accessoires variés des catégories 0, 1N et CAT 1.
- En option : cadre interchangeable hydraulique intégré pour un changement facile et rapide des accessoires à l'arrière du véhicule.
- Branchement et débranchement aisés des raccords hydrauliques grâce à la mise hors pression des circuits hydrauliques.
Maintenance quotidienne rapide
- Accès direct au moteur et à tous les composants concernés par la maintenance pour moins de temps morts et plus de productivité.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Traction
|Transmission intégrale
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2434
|Cylindre
|4
|Norme sur les gaz d'échappement
|STAGE V
|Réservoir carburant (l)
|50
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|40
|Empattement (mm)
|1700
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids sans accessoires (kg)
|2050
|Dimensions (L × l × h) ( )
|3412 x 1220 x 1979
Équipement
- Climatisation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Développé pour les tâches de balayage exigeantes
- Nettoyage humide, arrosage et désherbage
- Utilisation polyvalente dans l'entretien des espaces verts
- Performant lors du service hivernal d'intensité légère et modérée
- Transport d'équipements de travail et traction de remorques