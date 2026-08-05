Le véhicule porte-outils multifonction MC 150 apporte un maximum de variabilité à la catégorie des 3,5 tonnes. Qu'il s'agisse du nettoyage de la voirie et du nettoyage humide, de l'entretien des espaces verts, désherbage y compris, du service hivernal ou des missions de transport, cette machine extrêmement compacte s'illustre par des performances de pointe impressionnantes dans l'ensemble du champ d'application municipal. Toujours de la partie : la facilité d'utilisation typique des produits Kärcher ; tous les accessoires peuvent par exemple être montés et démontés du train arrière sans outils et en un clin d'œil grâce à un cadre de montage intégré, rabattable hydrauliquement. L'utilisateur peut se concentrer pleinement sur l'essentiel pendant sa mission puisque la cabine confortable à 2 places lui offre une excellente vision panoramique et, grâce à l'afficheur multifonction unique en son genre et aux éléments de commande disposés de manière intelligente, un maximum de convivialité et d'ergonomie.