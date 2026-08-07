Premium Mopp Kit Flex ErgoHandle 40 cm

Kit: Teleskopstiel mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff und Flex System Halter aus Polyamid mit Gelenk.

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal zur professionellen Reinigung mit höchster Ergonomie.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienfixierung Uni System
Arbeitsbreite (cm) 40
Stielart Teleskop
Material Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.5
Verpackungsgewicht (kg) 0.8
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 110 x 100

Ausstattung

  • Ergo Anschluss
Premium Mopp Kit Flex ErgoHandle 40 cm

Videos

Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung
Zubehör