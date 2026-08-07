Premium Mopp Kit Flex ErgoHandle 40 cm
Kit: Teleskopstiel mit doppeltem ergonomischem drehbarem Handgriff und Flex System Halter aus Polyamid mit Gelenk.
Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal zur professionellen Reinigung mit höchster Ergonomie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienfixierung
|Uni System
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Stielart
|Teleskop
|Material
|Aluminium / PP / Gummi
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.8
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 110
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 110 x 100
Ausstattung
- Ergo Anschluss
Videos
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung