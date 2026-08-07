Premium Kit de balai Mop Flex ErgoHandle 40 cm

Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Flex System en polyamide avec articulation.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Uni System
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Télescopique
Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.5
Poids d'emballage (kg) 0.8
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 110
Dimensions, emballé (mm) 400 x 110 x 100

Équipement

  • Connexion Ergo
Premium Kit de balai Mop Flex ErgoHandle 40 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires