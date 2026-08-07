Classic Staubmopphalter MultiLink 80 cm
MultiLink Halter aus Metall mit Platte, Gelenk und Stutzen aus Kunststoff, inkl. MultiLink Adapter für ø 23 mm Stiele.
Staubbindung-System des Bödens mit Feuchwischmopp. Ideal für jede Art von Schmutz und Oberfläche.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|80
|Material
|Stahl, verzinkt
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B) (mm)
|780 x 90
|Abmessungen, verpackt (mm)
|780 x 90 x 230
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
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Anwendungsgebiete
- Boden - Trockenreinigung