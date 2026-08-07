Classic Support de frange à poussière MultiLink 80 cm

Support MultiLink en métal avec plaque, articulation et connecteur en plastique, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.

Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 80
Matériau Acier, zingué
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.5
Poids d'emballage (kg) 0.5
Dimensions (L × l) (mm) 780 x 90
Dimensions, emballé (mm) 780 x 90 x 230

Équipement

  • Connexion MultiLink
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec
Accessoires