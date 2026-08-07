Standard Acryl Staubmopp 60 cm
Staubmopp, 60 cm breit, aus langlebigem Acryl. Zur Trockenreinigung glatter und leicht strukturierter Böden. Sehr gute Staubbindung dank des Prinzips der elektrostatischen Aufladung.
Robustes, langlebiges und waschbares Polyacryl bietet die Basis für die hervorragende Reinigungskraft des 60 Zentimeter breiten Staubmopps Acryl von Kärcher. Die flauschigen Fransen erreichen auch leichte Vertiefungen wie Fugen und Ritzen in Böden, sodass er neben der Trockenreinigung glatter Flächen auch für leicht strukturierte Bodenbeläge geeignet ist. Durch die beim Staubwischen auftretende Reibung zwischen Acrylfasern und Untergrund entsteht eine elektrostatische Aufladung, die Staub wie ein Magnet bindet. Offene, flauschige Außenfransen sorgen dabei für eine sehr gute Grobschmutzaufnahme. Dieser wird von den Fransen festgehalten und einfach mittransportiert. Wichtiger Hinweis: Mit dem Staubmopp Acryl darf aussschließlich trocken gereinigt werden. Er ist zur Verwendung mit dem Staubmopphalter 60 cm von Kärcher vorgesehen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|60
|Material
|Baumwolle / PAN
|Herstellungsart
|Gewebeträger / Rücken mit aufgetufteten Schlingen
|Waschtemperatur (°C)
|max. 40
|Waschempfehlung (°C)
|40
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 100
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|600 x 130
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden - Trockenreinigung