Griff Fensterwischer Pro MultiLink

Der Wischergriff in Softgripausführung von Kärcher ermöglicht einen einfachen Schienenwechsel, liegt sicher in der Hand und ist problemlos auch mit Teleskopstangen einsetzbar.

Einfach im Handling, vielfach bewährt: Der Wischergriff in Softgripausführung von Kärcher liegt sicher in der Hand – auch beim Einsatz mit der Teleskopstange. Der Griff ermöglicht einfache Schienenwechsel und ist aus rostfreiem Edelstahl sowie einem hochwertigen Kunststoff gefertigt.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Edelstahl / PC
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 90 x 30 x 160

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Griff Fensterwischer Pro MultiLink
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fenster
Zubehör