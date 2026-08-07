Griff Fensterwischer Pro MultiLink
Der Wischergriff in Softgripausführung von Kärcher ermöglicht einen einfachen Schienenwechsel, liegt sicher in der Hand und ist problemlos auch mit Teleskopstangen einsetzbar.
Einfach im Handling, vielfach bewährt: Der Wischergriff in Softgripausführung von Kärcher liegt sicher in der Hand – auch beim Einsatz mit der Teleskopstange. Der Griff ermöglicht einfache Schienenwechsel und ist aus rostfreiem Edelstahl sowie einem hochwertigen Kunststoff gefertigt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Edelstahl / PC
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|90 x 30 x 160
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
- Fenster