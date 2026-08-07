Standard Doppelfahreimer Kit Uni Presse 3 in 1 30 L
Doppelfahreimer mit 30-l-Eimern, rückenschonender Universal Presse, Stielhalter und Doppelabfluss. Für beste Reinigungsergebnisse dank Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser.
Der Fahreimer mit Doppelkammer von Kärcher ermöglicht dank der sinnvollen Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser beste Reinigungsergebnisse bei der Bodenreinigung in mittelgroßen und großen Objekten. Dank Doppelgriff und 80 Millimeter großen Rädern lässt er sich dabei besonders einfach manövrieren und transportieren. Die professionelle Universal Presse sowie der Presshebel des Doppelfahreimers sind ergonomisch optimal platziert und sorgen ebenso für rückenschonendes Arbeiten wie die Auslauftöpfe zum Entleeren, ohne dabei den Eimer anheben zu müssen. Die glatten Oberflächen des Doppelfahreimers aus recycelbarem, langlebigem und natürlich rostfreiem Polypropylen sind dazu besonders einfach hygienisch sauber zu halten.
Merkmale und Vorteile
Umweltfreundliche Konstruktion
- Umweltfreundliche, langlebige und recyclebare Ausführung aus Polypropylen
Ergonomische Bauweise
- Auslauftöpfe zum ergonomischen Entleeren ohne den Eimer anzuheben
Hygienisches Handling
- Einfache und hygienische Entleerung des Schmutzwassers dank hinterem Auslauftopf
- Beste Reinigungsergebnisse dank Trennung von Reinigungslösung und Schmutzwasser
Rückenschonende Backenpresse
- Optimale, rückenschonende Platzierung der Presse und des Presshebels
Einfache Pflege
- Glatte Oberflächen ohne Ausbuchtungen für eine einfache, hygienische Reinigung
Ergonomischer Doppelgriff
- Ergonomischer Doppelgriff für einen einfachen Transport
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|6.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|580 x 380 x 910
|Abmessungen, verpackt (mm)
|580 x 380 x 910
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung