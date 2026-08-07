Standard Kit double seau Uni Essoreur 3 in 1 30 L
Chariot mobile à deux seaux de 30 l, avec presse d'essorage à mâchoires soulageant le dos, support de manche et double écoulement. Pour un résultat de nettoyage optimal grâce à la séparation de la solution de nettoyage et de l'eau sale.
Grâce à la séparation judicieuse de la solution de nettoyage et de l'eau sale, le chariot mobile à deux compartiments de Kärcher permet un résultat de nettoyage optimal lors du nettoyage des sols sur les sites de moyenne et grande superficies. Doté d'une double poignée et de roues de 80 millimètres, il est en outre particulièrement facile à manœuvrer et à transporter. La presse d'essorage à mâchoires professionnelle ainsi que le levier de presse du chariot mobile à deux seaux sont disposés de sorte à permettre une ergonomie optimale et garantissent un travail qui soulage le dos, tout comme les cuves à écoulement pour un vidage sans avoir à soulever le seau. Les surfaces lisses du chariot mobile à deux seaux en polypropylène recyclable, durable et, bien entendu, inoxydable permettent en outre de maintenir un état de propreté hygiénique avec une facilité particulière.
Caractéristiques et avantages
Conception écologique
- Version écologique, durable et recyclable en polypropylène
Format ergonomique
- Cuves à écoulement pour un vidage ergonomique sans avoir à soulever le seau
Maniement hygiénique
- Vidage facile et hygiénique de l'eau sale grâce à la cuve à écoulement à l'arrière
- Excellents résultats de nettoyage grâce à la séparation de la solution de nettoyage et de l'eau sale
Presse d'essorage à mâchoires soulageant le dos
- Positionnement optimal de la presse et du levier de la presse pour ménager le dos
Entretien facile
- Surfaces lisses sans protubérances pour un nettoyage facile et hygiénique
Double poignée ergonomique
- Double poignée ergonomique pour un transport facile
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|5.1
|Poids d'emballage (kg)
|6.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 380 x 910
|Dimensions, emballé (mm)
|580 x 380 x 910
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide