FM Expert 100/ W
Der große Reinigungswagen FM Expert 100/ W mit Doppeleimer-Reinigungssystem. Die beste Lösung für umfassende und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
Der FM Expert 100/ W ist ein offener und großer Reinigungswagen für den effizienten Einsatz bei umfassenden Reinigungsaufgaben. Er verfügt über ein variables Doppeleimersystem mit universeller Presse. Entfernt man die Eimer und die Mopppresse, lässt sich stattdessen eine Maschine integrieren. Das Entsorgungsmodul ist variabel in der Höhe verstellbar und eignet sich für Müllbeutel in unterschiedlichen Größen. Reinigungsutensilien finden in 4 6-Liter-Eimern Platz, die nach unterschiedlichen Bereichen getrennt werden können. Des Weiteren bietet eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade reichlich Stauraum für die Mitnahme weiterer Ausstattung. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterem Equipment. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate anbringen.
Merkmale und Vorteile
Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung
Herausziehbare 16-l-Schublade ist höhenverstellbar und beidseitig zugänglich
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|28.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|32.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1100 x 600 x 750
Videos
Zubehör
FM Expert 100/ W Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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