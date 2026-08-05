FM ExpertPro 100/ P
Großer Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P mit vorkonditionierendem Reinigungssystem. Geschlossener Bereich für die Abfallentsorgung, genügend Platz für Reinigungswerkzeuge und Lagerung.
Der große Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P eignet sich durch seinen geschlossenen Aufbau und die erweiterte Grundplatte ideal für die Reinigung hygienesensibler Bereiche und zur Anwendung der Vorkonditionierungsmethode. Das integrierte Entsorgungsmodul kann mit Müllbeuteln verschiedener Größen ausgestattet und per Fußpedal geöffnet werden. In den 4 6-Liter-Eimern lässt sich weiteres Equipment aufbewahren und nach Bereichen getrennt sortieren. Zudem verfügt der Trolley über 2 zusätzliche Schubladen mit je 16 und 32 Litern Fassungsvermögen für erweiterten Stauraum. Sie lassen sich individuell fixieren und eignen sich zur praktischen Mitnahme von Reinigungsutensilien und Maschinen, wie EB 30/1 Bp Li-Ion können durch mitgelieferte FlexoLink Anbindungen einfach an den Außenseiten des FlexoMate angebracht werden. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Türen und Seitenwände sind durch Aufkleber personalisierbar. Zwei Bremsen sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund. Der ergonomisch geformte FlexoGrip reduziert die Belastung auf Arme und Schultern beim Schieben. Push-to-open-Türen lassen sich individuell für Rechts- und Linkshänder einstellen.
Merkmale und Vorteile
FlexoGrip: ergonomisch höhenverstellbar, entlastet so Schulter und Handgelenk
Fußpedal zur schnellen und einfachen Öffnung des Deckels am Entsorgungsmodul
Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygienesensiblen Bereichen
Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Eine große Grundplatte bietet reichlich Platz für besonders viel Stauvolumen
Push-to-open-System sorgt für intuitive und einfache Bedienung der Türen
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|42
|Verpackungsgewicht (kg)
|48
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1100 x 600 x 780
Ausstattung
- Geschlossener Trolley mit Türen
Videos
Zubehör
FM ExpertPro 100/ P Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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