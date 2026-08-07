Trolley Classic Leinen 200 L

Lackierter faltbarer Wagen mit ø 80 mm Rollen, Stoßschutz und 200 L Sack mit Reißverschluss.

Wäschewagen mit Sackhalter für die Sammlung der schmutziger Wäsche. Ideal zum Sammeln der schmutziger Wäsche in allen Objekten.

Merkmale und Vorteile
Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
  • Stoßfest: sehr widerstandsfähige Struktur, die eine lange Lebensdauer gewährleistet
Gute Verstaubarkeit
  • Praktisch: lässt sich schnell zusammenfalten, um Platz zu sparen und die Lagerung zu erleichtern
Einfache Pflege
  • Pflegeleicht: die glatten Oberflächen und das Fehlen von Hohlräumen erleichtern die Reinigung und garantieren ein hohes Maß an Hygiene
Spezifikationen

Technische Daten

Müllentsorgungskapazität (l) 200
Material Stahl, verchromt
Menge (Stück) 1
Gewicht ohne Zubehör (kg) 7.8
Verpackungsgewicht (kg) 9.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 885 x 540 x 940
Abmessungen, verpackt (mm) 885 x 540 x 940