Trolley Classic Leinen 200 L
Lackierter faltbarer Wagen mit ø 80 mm Rollen, Stoßschutz und 200 L Sack mit Reißverschluss.
Wäschewagen mit Sackhalter für die Sammlung der schmutziger Wäsche. Ideal zum Sammeln der schmutziger Wäsche in allen Objekten.
Merkmale und Vorteile
Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
- Stoßfest: sehr widerstandsfähige Struktur, die eine lange Lebensdauer gewährleistet
Gute Verstaubarkeit
- Praktisch: lässt sich schnell zusammenfalten, um Platz zu sparen und die Lagerung zu erleichtern
Einfache Pflege
- Pflegeleicht: die glatten Oberflächen und das Fehlen von Hohlräumen erleichtern die Reinigung und garantieren ein hohes Maß an Hygiene
Spezifikationen
Technische Daten
|Müllentsorgungskapazität (l)
|200
|Material
|Stahl, verchromt
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7.8
|Verpackungsgewicht (kg)
|9.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|885 x 540 x 940
|Abmessungen, verpackt (mm)
|885 x 540 x 940