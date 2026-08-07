Trolley Classic Linen 200 L

Chariot verni pliable avec roues ø 80 mm et pare-chocs, avec sac 200 L avec fermeture éclair.

Chariot avec support sac pour le ramassage du linge. Idéal pour le ramassage du linge dans tous les environnements.

Caractéristiques et avantages
Robustesse et durabilité garanties
  • Résistant aux chocs : structure extrêmement résistante garante d’une longue durée de vie
Peut être rangé facilement
  • Pratique : se plie rapidement pour gagner de la place et faciliter le rangement
Entretien facile
  • Facile à entretenir : les surfaces lisses et l’absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d’hygiène
Spécifications

Données techniques

Capacité de collecte de déchets (l) 200
Matériau Acier, chromé
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 7.8
Poids d'emballage (kg) 9.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 885 x 540 x 940
Dimensions, emballé (mm) 885 x 540 x 940