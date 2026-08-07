Ideal zur Reinigung und Versorgung von 15 bis zu 18 Zimmern eignet sich der Trolley Hotel Classic II. Mit 3 Holzfächern zur mühelosen Mitnahme und den einfachen Zugriff auf Reinigungsutensilien und Materialien sowie einem hochklappbaren 120-Liter-Müllsackhalter ist der robuste Hotelwagen sehr einfach und zugleich rückenschonend zu nutzen. Dazu ermöglichen 5 drehbare, 125 Millimeter große Räder einfaches Manövrieren – auch auf engstem Raum. Konstruiert aus rostfreien Materialien mit glatten Oberflächen überzeugt er darüber hinaus mit einer langen Lebensdauer und bei Bedarf einfacher Eigenreinigung.