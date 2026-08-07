Trolley Hotel Classic II
Pour le nettoyage de 15 à 18 chambres : Chariot Hotel Classic II. Chariot d'hôtel avec support pour sacs poubelle de 120 l relevable, 3 compartiments en bois et 5 roues de 125 mm.
Le chariot Hotel Classic II est idéal pour le nettoyage et l'approvisionnement de 15 à 18 chambres. Doté de 3 compartiments en bois pour emporter aisément les ustensiles de nettoyage ou autres produits et y accéder facilement ainsi que d'un support pour sacs poubelle de 120 litres, ce chariot d'hôtel robuste s'utilise en toute simplicité tout en ménageant le dos. À cet effet, 5 roues pivotantes de 125 millimètres permettent des manœuvres aisées, y compris dans les espaces exigus. Fabriqué à partir de matériaux inoxydables et doté de surfaces lisses, il se distingue en outre par sa longue durée de vie et son nettoyage facile au besoin.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimaleUtilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Haute qualitéMatériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste.
Nettoyage hygiénique du chariotSurfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
- Cinq roues pivotantes permettant une bonne manœuvrabilité dans les espaces exigus.
Excellent équipement
- Avec support pour sacs poubelle de 120 litres et 3 compartiments en bois.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Capacité de collecte de déchets (l)
|120
|Matériau
|Acier, peint / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|37.5
|Poids d'emballage (kg)
|39.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Dimensions, emballé (mm)
|1270 x 530 x 1280