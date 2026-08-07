Der Trolley Hotel Classic III ist die perfekte, wirtschaftliche Wahl zur Reinigung und Versorgung von 10 bis 12 Hotelzimmern. Sehr einfach und rückenschonend im Stehen bedienbar, bietet er mit 3 Holzfächern für Reinigungsutensilien und Materialien sowie einem hochklappbaren Müllsackhalter mit 120 Liter Kapazität alle Voraussetzungen. Bestehend aus hochwertigen und rostfreien Materialien, punktet der sehr robuste Hotelwagen auch mit einer langen Lebensdauer. Glatte Flächen erleichtern dabei die Eigenreinigung. Dank 4 drehbarer, 125 Millimeter großer Räder ist der Hotel Classic III darüber hinaus auch auf engstem Raum, wie in Aufzügen oder in Gängen, sehr einfach im Handling.