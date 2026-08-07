Le chariot Hotel Classic III est le choix économique parfait pour le nettoyage et l'approvisionnement de 10 à 12 chambres d'hôtel. Très facile à utiliser en position debout pour ménager le dos, il réunit toutes les conditions nécessaires grâce à 3 compartiments en bois pour les ustensiles de nettoyage et autres produits ainsi qu'à un support pour sacs poubelle relevable d'une capacité de 120 litres. Constitué de matériaux haut de gamme et inoxydables, ce chariot d'hôtel très robuste s'illustre également par une longue durée de vie. De plus, les surfaces lisses facilitent son nettoyage. Grâce à 4 roues pivotantes de 125 millimètres, le chariot Hotel Classic III offre en outre un maniement très aisé, y compris dans les espaces exigus tels que les ascenseurs ou les couloirs.