Trockensauger BV 5/1
Der neue Rückensauger BV 5/1, der wie ein Rucksack bequem auf dem Rücken getragen wird, ist mit nur 5,3 Kg noch leichter und leistungsstärker als sein Vorgängermodell. Der BV 5/1 kommt besonders dort zum Einsatz, wo es für herkömmliche Sauger zu eng ist: Zwischen Sitzreihen von Kinos und Theatern, in Bussen und Flugzeugkabinen, in Treppenhäusern von Hotels und Büros sowie in stark überstellten Räumen.
Für ein ergonomisches Arbeiten ist das äußerst komfortable Tragegestell, mit patentiertem Belüftungssystem, ausgestattet mit gepolsterten Schulter- und Beckengurten, die sich individuell auf den Bediener einstellen lassen. Der große Ein-/Aus-Schalter an der Seite des 5 l fassenden Behälters ist gut erreichbar. Dank des mittig angeordneten Saugschlauchs lässt sich das Gerät von Rechts- und Linkshändern gleich gut handhaben. Ein 15 m langes Netzkabel ermöglicht einen großen Aktionsradius, auch auf Treppen oder Gerüsten.
Merkmale und Vorteile
Patentiertes Tragegestell, gepolstert mit Air-Stream-Comfort-System
- Die Ventilationspads reduzieren die Wärmeentwicklung am Rücken, und das Rückennetz mit 3-Seiten-Belüftung reduziert die Schweißbildung um 25 Prozent.
Mobilität
- Der Rückensauger BV 5/1 ermöglicht überall dort ein uneingeschränktes Arbeiten, wo ein herkömmlicher Sauger nicht mehr hinkommt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Luftmenge (l/s)
|53
|Nennleistung (W)
|800
|Behälterinhalt (l)
|5
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|15
|Schalldruckpegel (dB(A))
|62
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|400 x 320 x 540
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.5 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Parkettdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- Permanent-Filterkorb: Nylon
Ausstattung
- Behältermaterial: Kunststoff
- Integrierte Netzkabelaufnahme
Anwendungsgebiete
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
- Für Reinigungseinsätze bei engen Platzverhältnissen
Zubehör
BV 5/1 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.