Aspirateur poussières BV 5/1
Le nouvel aspirateur dorsal BV 5/1, qui se porte confortablement comme un sac à dos, ne pèse que 5,3 kg, ce qui en fait un modèle encore plus léger et plus performant que son prédécesseur. Le BV 5/1 s'utilise notamment là où les aspirateurs classiques manquent de place : entre les rangées de sièges au cinéma et au théâtre, dans les bus et les cabines d'avion, dans les cages d'escalier des hôtels et des immeubles de bureaux ainsi que dans les pièces très encombrées.
Pour un travail ergonomique, le châssis particulièrement confortable, doté d'un système de ventilation breveté, est équipé de sangles d'épaule et d'une ceinture ventrale rembourrées, qui peuvent être ajustées individuellement en fonction de l'utilisateur. Le large bouton Marche/Arrêt situé sur le côté du réservoir d'une contenance de 5 l est facilement accessible. Grâce à la disposition centrale du flexible d'aspiration, l'appareil peut être manié aussi facilement par les droitiers que par les gauchers. Un câble d'alimentation de 15 m permet un grand rayon d'action, y compris dans les escaliers ou sur les échafaudages.
Caractéristiques et avantages
Civière brevetée, avec système Air-Stream-Comfort
- Les coussinets d'aération réduisent le dégagement de chaleur au dos, et le filet au dos avec aération de 3 côtés réduit la formation de sueur de 25 pour cent.
Mobilité
- L'aspirateur BV 5/1 "sac à dos" permet de travailler sans restriction dans des endroits inaccessibles pour les aspirateurs traditionnels.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Débit d'air (l/s)
|53
|Puissance nominale (W)
|800
|Volume de la cuve (l)
|5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|15
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 320 x 540
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.5 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Nylon
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Support intégré pour le câble électrique
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
- Pour les nettoyages dans les espaces confinés
Accessoires
Pièces de rechange BV 5/1
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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