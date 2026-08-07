Trockensauger T 7/1 Classic Adv
Der T 7/1 Classic Adv überzeugt mit ergonomischem Aufbau, gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und exzellenter Saugleistung. Ausgestattet mit steckbarem, leicht austauschbarem Netzkabel (7,5 m).
Der kompakte Trockensauger T 7/1 Classic Adv arbeitet mit 62 dB(A) ausgesprochen leise und ist durch seine ausgezeichnete Saugleistung bestens für Teppich- und Hartflächen geeignet. Dank seines geringen Gewichts und seines ergonomischen Tragegriffs kann er problemlos auch über Treppen und Absätze einhändig transportiert werden. Das mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ausgestattete Fahrwerk sorgt für gute Nachlaufeigenschaften, und der handlich geformte Krümmer ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Einsätzen. Der 7-Liter-Behälter wird durch eine umlaufende Stoßkante geschützt, wodurch Beschädigungen an Wänden, Möbeln und dem Behälter selbst vermieden werden. Das steckbare Netzkabel des T 7/1 Classic Adv ist 7,5 Meter lang und kann vom Anwender bei Bedarf im Handumdrehen selbst ausgetauscht werden. Die Ausstattung umfasst serienmäßig auch eine Vliesfiltertüte.
Merkmale und Vorteile
Geringes GewichtMüheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb. Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten.
Hervorragende SaugleistungProfessional-Qualität. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Steckbares NetzkabelEinfacher, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Reinigungsvorgang kann unterbrechungsfrei fortgesetzt werden. Keine unnötigen und hohen Servicekosten.
Kabelhaken
- Einfache Aufbewahrung des Netzkabels.
- Sichere Befestigung des Kabels während des Transports.
Permanent-Hauptfilterkorb
- Aus strapazierfähigem Vlies.
- Nachhaltig: kann bei 30 °C von Hand gewaschen werden.
Robuster Bumper
- Bewahrt Möbel, Wände und Gerät vor Beschädigungen.
Geringes Arbeitsgeräusch von nur 62 dB(A)
- Schonend für den Anwender bei Arbeitseinsätzen.
- Auch für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
- Ermöglicht auch sogenanntes Daytime Cleaning.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|850
|Behälterinhalt (l)
|7
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|62
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|375 x 285 x 310
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 480 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Umschaltbare Bodendüse
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- Permanent-Filterkorb: Vlies
Ausstattung
- Behältermaterial: Kunststoff
- Kabelhaken
- Steckbares Netzkabel: Standard
Anwendungsgebiete
- Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum
- Teppichböden
Zubehör
T 7/1 Classic Adv Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.