Aspirateur poussières T 7/1 Classic Adv
Le T 7/1 Classic Adv s'illustre par sa conception ergonomique, son bon rapport qualité-prix et son excellente puissance d'aspiration. Équipé d'un câble d'alimentation à fiche, facile à remplacer (7,5 m).
L'aspirateur poussières compact T 7/1 Classic Adv offre un fonctionnement ultra silencieux de 62 dB(A) et grâce à sa puissance d'aspiration remarquable, il est idéal pour les moquettes et les surfaces dures. Grâce à son faible poids et à sa poignée de transport ergonomique, il se transporte aussi aisément d'une seule main pour franchir les escaliers et les paliers. Le châssis équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes s'entraîne facilement et le coude maniable permet un travail sans fatigue, y compris pendant les missions prolongées. La cuve de 7 litres est protégée par un rebord pare-chocs périphérique, prévenant les dégâts sur les murs, le mobilier et la cuve en elle-même. Le câble d'alimentation à fiche du T 7/1 Classic Adv fait 7,5 mètres de long et peut être remplacé en un clin d'œil par l'utilisateur lui-même au besoin. L'équipement inclut également de série un sac filtrant non tissé.
Caractéristiques et avantages
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet un travail prolongé sans fatigue.
Excellente performance d'aspirationQualité professionnelle. Bon rapport qualité-prix.
Câble électrique enfichableRemplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances préalables. Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption. Pas de frais d'entretien inutiles et élevés.
Crochet pour câble
- Rangement facile du câble d'alimentation.
- Fixation sécurisée du câble pendant le transport.
Panier à filtre principal permanent
- En non tissé résistant.
- Durable : peut être lavé à la main à 30 °C.
Bumper de protection
- Préserve le mobilier, les murs et l'appareil des dégâts.
Faible niveau sonore de seulement 62 dB(A)
- Protège l'utilisateur pendant ses missions.
- Également pour les utilisations dans les lieux sensibles au bruit et de nuit.
- Permet aussi le « Daytime Cleaning » (nettoyage en journée).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|7
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Poids sans accessoires (kg)
|3.5
|Poids emballage inclus (kg)
|6.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 285 x 310
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 480 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur sol commutable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Crochet pour câble
- Câble électrique enfichable: Standard
Domaines d'utilisation
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquettes
Accessoires
Pièces de rechange T 7/1 Classic Adv
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