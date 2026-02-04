Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75

Leistungsstark und zuverlässig: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit 160-Ah-Eisenphosphat-Batterie, integriertem Ladegerät, Scheibenbürstenkopf und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack verbindet anwenderfreundliche Bedienung mit besten Reinigungsergebnissen und sehr guten TCO-Werten. Der EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen bieten Zugriff auf alle Funktionen – für absolute Sicherheit und zum Schutz der Maschine ist zusätzlich das KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten integriert. Gleichzeitig sorgt das Zusammenspiel des Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, der 2 110-Liter-Tanks und nicht zuletzt der 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie für lange Reinigungseinsätze und eine hohe Flächenleistung von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Dank des integrierten Ladegeräts ist das Zwischenladen der schnellladefähigen Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, jederzeit möglich. Zahlreiche weitere Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.

Merkmale und Vorteile
Höhenverstellbarer Sitz
  • Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
  • Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
  • Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Langlebige Lithium-Ionen-Batterien
  • Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
  • Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
  • Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
  • Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
  • Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
  • Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 750
Arbeitsbreite Saugen (mm) 950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 110 / 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 4500
Flächenleistung praktisch (m²/h) 3150
Batterie (V/Ah) 24 / 160
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Batterieladezeit (h) 5
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 230 / 50
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (kg) 75
Gangwendebreite (mm) 1750
Wasserverbrauch (l/min) max. 5.7
Schalldruckpegel (dB(A)) 59
Aufnahmeleistung (W) bis zu 2350
Gewicht ohne Zubehör (kg) 350
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Lieferumfang

  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Saugbalken, gebogen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Höhenverstellbarer Sitz
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
  • Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel