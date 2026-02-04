Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack verbindet anwenderfreundliche Bedienung mit besten Reinigungsergebnissen und sehr guten TCO-Werten. Der EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen bieten Zugriff auf alle Funktionen – für absolute Sicherheit und zum Schutz der Maschine ist zusätzlich das KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten integriert. Gleichzeitig sorgt das Zusammenspiel des Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, der 2 110-Liter-Tanks und nicht zuletzt der 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie für lange Reinigungseinsätze und eine hohe Flächenleistung von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Dank des integrierten Ladegeräts ist das Zwischenladen der schnellladefähigen Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, jederzeit möglich. Zahlreiche weitere Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.