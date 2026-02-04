L'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack allie facilité d'utilisation, résultat de nettoyage optimal et excellentes valeurs TCO. L'interrupteur EASY Operation et le grand afficheur couleur en 30 langues donnent accès à toutes les fonctions ; pour une sécurité absolue et la protection de la machine, le système à clé KIK est intégré en plus pour l'attribution individuelle de droits d'accès. Parallèlement, l'association de la tête de nettoyage à brosses-disques d'une largeur de travail de 75 centimètres et des 2 réservoirs de 110 litres, sans oublier la batterie lithium-ion de 160 Ah, garantit des nettoyages prolongés et un rendement surfacique élevé pouvant aller jusqu'à 5 100 mètres carrés par heure. Grâce au chargeur intégré, les recharges d'appoint de la batterie à recharge rapide, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide, sont possibles à tout moment. De nombreuses autres fonctions sont également de la partie : par exemple la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE.