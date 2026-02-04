Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Performante et fiable : l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R avec batterie fer-phosphate de 160 Ah, chargeur intégré, tête de nettoyage à brosses-disques et système de dosage de détergent DOSE.
L'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack allie facilité d'utilisation, résultat de nettoyage optimal et excellentes valeurs TCO. L'interrupteur EASY Operation et le grand afficheur couleur en 30 langues donnent accès à toutes les fonctions ; pour une sécurité absolue et la protection de la machine, le système à clé KIK est intégré en plus pour l'attribution individuelle de droits d'accès. Parallèlement, l'association de la tête de nettoyage à brosses-disques d'une largeur de travail de 75 centimètres et des 2 réservoirs de 110 litres, sans oublier la batterie lithium-ion de 160 Ah, garantit des nettoyages prolongés et un rendement surfacique élevé pouvant aller jusqu'à 5 100 mètres carrés par heure. Grâce au chargeur intégré, les recharges d'appoint de la batterie à recharge rapide, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide, sont possibles à tout moment. De nombreuses autres fonctions sont également de la partie : par exemple la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE.
Caractéristiques et avantages
Siège réglable en hauteur
- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Batteries lithium-ion longue durée
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue par rapport à celle des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Changement de batterie moins fréquent, frais réduits, moins de temps d'arrêt.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 160
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids sans accessoires (kg)
|350
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage