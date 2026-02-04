Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R punktet mit sehr einfacher Bedienung, besten Reinigungsergebnissen und komfortablem Handling. Sie ist kompakt gebaut und sehr agil, während der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf mit Vorkehreinheit und die hervorragende Absaugleistung des neuen Saugbalkens aus Aluminium-Druckguss die Reinigungsarbeit erledigen. Die Flächenleistung beträgt 8500 m²/h. Dabei ermöglicht das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE einen sparsamen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Ebenso spart die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Wasser und Reinigungsmittel. Vor den Einsätzen sorgt die Auto-Fill-Funktion für eine zeitsparende Befüllung des 220-Liter-Frischwassertanks, danach ermöglicht das automatische Tankspülsystem die komfortable Reinigung des Schmutzwassertanks. Der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente und das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie ein Lenkwinkelsensor garantieren eine einfache Bedienung des Geräts. Ein gut sichtbares Tagfahrlicht sowie ein robuster Rammschutz aus Stahl sorgen darüber hinaus für Sicherheit und Schutz von Mensch und Maschine.