Autolaveuse aspirante B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Dotée d'un réservoir de 220 l et du dosage de détergent DOSE pour une rentabilité maximale : notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R avec 10 km/h de vitesse de travail.
L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R se distingue par sa très grande facilité d'utilisation, un résultat de nettoyage optimal et un maniement confortable. Elle est de conception compacte et très agile tandis que la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres avec unité de prébalayage et la formidable puissance d'aspiration du nouveau suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression se chargent du nettoyage. Le rendement surfacique est de 8 500 m²/h. De plus, le système de dosage de détergent DOSE permet une utilisation économique des précieuses ressources. De même, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse garantit des économies d'eau et de détergent. Avant l'utilisation, la fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres ; après, le système de rinçage automatique du réservoir permet un nettoyage confortable du réservoir d'eau sale. L'interrupteur EASY Operation astucieux, des éléments de commande à code couleurs et le grand afficheur couleur en 30 langues ainsi qu'un capteur d'angle de braquage garantissent une utilisation facile de l'appareil. Des feux de circulation diurne bien visibles ainsi qu'un pare-chocs robuste en acier assurent par ailleurs la sécurité et la protection de l'homme et de la machine.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850 - 850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|8500
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1300
|Pression de contact des brosses (kg)
|97
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67 - 67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique