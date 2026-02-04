L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R se distingue par sa très grande facilité d'utilisation, un résultat de nettoyage optimal et un maniement confortable. Elle est de conception compacte et très agile tandis que la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres avec unité de prébalayage et la formidable puissance d'aspiration du nouveau suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression se chargent du nettoyage. Le rendement surfacique est de 8 500 m²/h. De plus, le système de dosage de détergent DOSE permet une utilisation économique des précieuses ressources. De même, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse garantit des économies d'eau et de détergent. Avant l'utilisation, la fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres ; après, le système de rinçage automatique du réservoir permet un nettoyage confortable du réservoir d'eau sale. L'interrupteur EASY Operation astucieux, des éléments de commande à code couleurs et le grand afficheur couleur en 30 langues ainsi qu'un capteur d'angle de braquage garantissent une utilisation facile de l'appareil. Des feux de circulation diurne bien visibles ainsi qu'un pare-chocs robuste en acier assurent par ailleurs la sécurité et la protection de l'homme et de la machine.